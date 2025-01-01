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Depeche Mode Tribute. День рождения Мартина Гора
Билеты от 1000₽
Киноафиша Depeche Mode Tribute. День рождения Мартина Гора

Depeche Mode Tribute. День рождения Мартина Гора

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трибьют-шоу Depeche Mode в Москве

«Saint-Petersburg Depeche Mode Tribute» — первое в России трибьют-шоу легендарной группы Depeche Mode. В этот особенный день, когда мир отмечает день рождения Мартина Гора, создателя многих культовых хитов, зрители смогут насладиться лучшими и самыми любимыми композициями группы.

Живой звук и профессионализм

Шоу обещает быть незабываемым благодаря живому звучанию и высокому уровню профессионализма музыкантов. Каждый аккорд будет воспроизведен с максимальной точностью, что позволит фанатам погрузиться в атмосферу оригинальных выступлений Depeche Mode.

Энергия и страсть артистов

Харизма вокалиста и искренность, с которой артисты исполняют композиции, создадут уникальную атмосферу. Зрители смогут ощутить драйв и влюбленность исполнителей в каждую ноту, что сделает вечер поистине незабываемым.

Не упустите возможность!

Это уникальное событие — отличный способ отпраздновать день рождения одного из самых влиятельных музыкантов нашего времени. Не упустите возможность стать частью этого трибьют-шоу и пережить магию Depeche Mode в живом исполнении!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
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