Depeche Mode tribute - ДР Мартина Гора

Трибьют-шоу DEPECHE MODE: Праздник музыки и атмосферы

Приглашаем вас на незабываемое трибьют-шоу легендарных Depeche Mode, посвященное Дню рождения Дейва Гаана! Это уникальное событие состоится под эгидой SPb Tribute Depeche Mode и обещает стать настоящим праздником для всех поклонников культовой британской группы.

Погружение в мир Depeche Mode

Музыка Depeche Mode вот уже более 30 лет вдохновляет сердца и умы слушателей. Их хиты, такие как Personal Jesus, звучат в каждом уголке мира, а влияние группы на развитие электронной музыки невозможно переоценить. Наше шоу позволит вам почувствовать атмосферу настоящего выступления, погружаясь в звуки эпохи альбома Songs of Faith and Devotion, когда лучшие хиты только начинали свой путь.

Звезды на сцене

В этом шоу примут участие ведущие звезды мюзиклов музыкального театра имени Шаляпина, а также профессиональные рок-музыканты Санкт-Петербурга. Вокальные партии исполнят:

Александр Чернышёв — известный по спектаклям «Портрет Дориана Грея», «Великий Гэтсби», «Алиса в Стране чудес» и «Мастер и Маргарита»;

Мария Решавская — звезда мюзиклов «Бал вампиров», «Джекилл и Хайд», «Опасные связи» и «Портрет Дориана Грея».

Настоящий рок и драйв

Шоу наполнено роком, драйвом и нетленными хитами, а исполнители с трепетом относятся ко всем мелодическим линиям. Мы не пытаемся копировать оригинал, а стремимся передать ту неповторимую атмосферу, которая делает музыку Depeche Mode такой уникальной.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться волшебством музыки Depeche Mode в исполнении талантливых артистов! Ждем вас на нашем трибьют-шоу!