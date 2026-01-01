Depeche Mode. Симфонический трибьют у моря

Концерт на набережной Севкабель Порт

В тёплый летний вечер на набережной Севкабель Порт зазвучат бессмертные хиты группы Depeche Mode в исполнении симфонического оркестра. Это уникальное событие подарит вам невероятный вид на море, закат, который будет сверкать за сценой, и музыку, ставшую частью жизни миллионов.

Набережная Невы наполнится холодным светом фонарей, густым воздухом и мелодиями, в которых переплетаются одиночество и красота. Хиты такие, как «Enjoy the Silence» и «Personal Jesus», зазвучат живым, дышащим звуком, создавая атмосферу, в которой время словно останавливается.

О влиянии Depeche Mode

Влияние этой группы на наше восприятие музыки трудно переоценить. Под их песни мы находили искренность, взрослели и искали себя. Мрачное электронное звучание Depeche Mode стало саундтреком нашей жизни, подтверждая, что иногда мгновения тишины и близости важнее слов. Эта группа создает не просто музыку, а уникальный звук, который становится частью времени.

Оркестр «Мечтатели»

Выступления оркестра «Мечтатели»/Dreamers Orchestra принесут в нашу жизнь величайшие произведения современных композиторов. Каждое выступление — это яркое шоу в необычных локациях с великолепным исполнением. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждую ноту, сделают этот вечер незабываемым.

Список композиций

Enjoy the Silence

Personal Jesus

Never Let Me Down Again

Stripped

Policy of Truth

Behind the Wheel

Walking in My Shoes

I Feel You

It's No Good

Just Can't Get Enough

Everything Counts

World in My Eyes

Не упустите возможность подарить себе и своим близким яркий летний вечер! Ждем вас в Пространстве Севкабель Порт!

Важно: В случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. В случае более серьезных погодных условий он будет отменен, а билеты перенесены на следующую дату. Если новая дата вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое наше мероприятие.

Для обращений пишите на почту.