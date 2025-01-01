Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Depeche Mode Saint-Petersburg Трибьют-шоу
Киноафиша Depeche Mode Saint-Petersburg Трибьют-шоу

Depeche Mode Saint-Petersburg Трибьют-шоу

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трибьют-шоу Saint-Petersburg DEPECHE MODE: Погружение в мир легендарной музыки

Приглашаем вас на уникальное трибьют-шоу Saint-Petersburg DEPECHE MODE, посвященное культовой британской группе Depeche Mode. Музыка этой легендарной команды вот уже более 30 лет вдохновляет и волнует сердца поклонников по всему миру. Их хиты, такие как Personal Jesus, продолжают будоражить умы и заставляют зрителей переживать мощные эмоции.

Влияние Depeche Mode на электронную музыку

Группа Depeche Mode, образованная в Базилдоне, оказала значительное влияние на становление и развитие электронной музыки. Их уникальный стиль и звучание стали основой для многих исполнителей и жанров. На нашем шоу вы сможете насладиться не только известными композициями, но и почувствовать дух эпохи, в которой они были созданы.

Исполнители и атмосфера

На сцене вас ждут лучшие исполнители, в числе которых:

  • Алексей Лебедев – вокал
  • Петр Бодров – гитара, вокал
  • Александр Фёдоров – клавиши
  • Сергей Иванов – ударные

Шоу обещает быть незабываемым благодаря световым эффектам и концептуальным видеопроекциям. Исполнение будет максимально близким к оригиналу, что позволит вам погрузиться в атмосферу настоящего выступления Depeche Mode.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте Saint-Petersburg DEPECHE MODE TRIBUTE в клубах и концертных залах Санкт-Петербурга. Окунитесь в мир музыки, которая стала символом целого поколения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas
6+
Джаз
Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas
9 августа в 17:30 Douglas
от 800 ₽
Поп-хиты на крыше с симфоническим оркестром
0+
Поп Живая музыка
Поп-хиты на крыше с симфоническим оркестром
26 июля в 19:00 Roof Place
от 1900 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
25 октября в 16:00 Колизей
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше