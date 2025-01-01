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Depeche Mode Party
Билеты от 1200₽
Киноафиша Depeche Mode Party

Depeche Mode Party

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Вечеринка любителей Depeche Mode в Мумий Тролль Баре!

По многочисленным просьбам поклонников, традиционная вечеринка, посвященная культовой группе Depeche Mode, пройдет в апреле в Мумий Тролль Баре. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей их музыки!

Выступление маэстро Jurgen Gugenson

На сцене выступит Jurgen Gugenson, солист шоу Enjoy the Symphony. Он исполнит главные хиты Depeche Mode, погружая зрителей в атмосферу любимых мелодий. Вы сможете насладиться не только известными треками, но и некоторыми новыми композициями в сет-листе.

Что нового в сет-листе?

Хотя в этом году в исполнении будут некоторые изменения, не стоит переживать! Хит Freelove останется в программе, и зрители смогут по-прежнему наслаждаться этой знаменитой песней.

Не пропустите!

Это уникальное событие обещает быть незабываемым. Приходите и поддержите любимую группу, а также встретьте единомышленников в атмосфере веселья и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1200 ₽

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