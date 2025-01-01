Круиз по Москве-реке с музыкой Depeche Mode
11 октября 2025 года на борту теплохода Союз состоится уникальный музыкальный круиз Depeche Mode On A Boat Party, который станет завершающим аккордом корабельного сезона 2025. Этот день обещает стать настоящим праздником для всех любителей электронной и рок-музыки!
Что вас ждёт?
- 5 часов погружения в атмосферу: Мы отправимся в незабываемое путешествие от причала Северного Речного порта в сторону Клязьминского водохранилища по каналу им. Москвы. В этот вечер мы проведем закат Солнца, танцуя под мощные ритмы своих любимых мелодий от команды диджеев DMFAN.RU.
- Качество звука: На верхней палубе будет установлена мощная звуковая система HK Elements, которая создаст неповторимую атмосферу для танцев и общения.
Расписание круиза
- 15:00 - 16:00: Сбор на пристани Северный Речной Вокзал (метро Речной вокзал). Номер причала будет опубликован в день круиза.
- 16:00: Отплытие в сторону канала им. Москвы и Клязьминского водохранилища.
- 21:00: Завершение круиза у причала Северный Речной Вокзал (метро Речной вокзал).
Не упустите свой шанс!
Это ваша возможность стать частью этого уникального события, которое оставит незабываемые воспоминания! Соберите своих друзей, зарядитесь хорошим настроением и готовьтесь к погружению в мир любимой музыки!
Важно знать!
На борту теплохода Союз не будет работать бар, поэтому рекомендуется принести с собой всю необходимую еду и напитки как безалкогольные, так и алкогольные.
Мы ждём вас на борту!