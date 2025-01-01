Меню
Depeche Mode On A Boat Party
Билеты от 2500₽
Киноафиша Depeche Mode On A Boat Party

Depeche Mode On A Boat Party

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Круиз по Москве-реке с музыкой Depeche Mode

11 октября 2025 года на борту теплохода Союз состоится уникальный музыкальный круиз Depeche Mode On A Boat Party, который станет завершающим аккордом корабельного сезона 2025. Этот день обещает стать настоящим праздником для всех любителей электронной и рок-музыки!

Что вас ждёт?

  • 5 часов погружения в атмосферу: Мы отправимся в незабываемое путешествие от причала Северного Речного порта в сторону Клязьминского водохранилища по каналу им. Москвы. В этот вечер мы проведем закат Солнца, танцуя под мощные ритмы своих любимых мелодий от команды диджеев DMFAN.RU.
  • Качество звука: На верхней палубе будет установлена мощная звуковая система HK Elements, которая создаст неповторимую атмосферу для танцев и общения.

Расписание круиза

  • 15:00 - 16:00: Сбор на пристани Северный Речной Вокзал (метро Речной вокзал). Номер причала будет опубликован в день круиза.
  • 16:00: Отплытие в сторону канала им. Москвы и Клязьминского водохранилища.
  • 21:00: Завершение круиза у причала Северный Речной Вокзал (метро Речной вокзал).

Не упустите свой шанс!

Это ваша возможность стать частью этого уникального события, которое оставит незабываемые воспоминания! Соберите своих друзей, зарядитесь хорошим настроением и готовьтесь к погружению в мир любимой музыки!

Важно знать!

На борту теплохода Союз не будет работать бар, поэтому рекомендуется принести с собой всю необходимую еду и напитки как безалкогольные, так и алкогольные.

Мы ждём вас на борту!

Купить билет на концерт Depeche Mode On A Boat Party

Октябрь
11 октября суббота
16:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2500 ₽

