Музыкальный речной круиз Depeche Mode On A Boat Party

23 августа 2025 года DMFAN.RU приглашает вас на традиционный музыкальный речной круиз «Depeche Mode On A Boat Party», посвящённый Проводам Лета и встрече с Осенью. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей Depeche Mode и Darkwave музыки.

Маршрут и время

Круиз начнётся в вечернее время и пройдет по живописному маршруту от причала Северного Речного порта к Клязьминскому водохранилищу по каналу им. Москвы. Мы будем встречать закат под мощные ритмы любимой музыки!

Расписание:

16:00 - 17:00: Сбор на пристани «Северный Речной Вокзал» (метро «Речной вокзал»). Номер причала будет известен в день заплыва.

17:00: Отплытие в сторону канала им. Москвы и Клязьминского водохранилища.

22:00: Завершение круиза у причала «Северный Речной Вокзал».

Музыкальная программа

На борту вместительного двухпалубного теплохода «Виктор Потапов» будет установлена мощная звуковая система HK Elements. Команда лучших диджеев создаст неповторимый тематический саундтрек к сменяющимся ландшафтам Москвы.

Программа круиза:

Верхний танцпол: DJ Danger!, DJ Extra

DJ Danger!, DJ Extra Нижний танцпол: Synthpop/Futurepop/Ebm/Newwave DJ Vadim Dee, DJ Anwario Aggro

Правила безопасности

На борт теплохода запрещается проносить оружие и наркотики. Просим всех участников соблюдать правила безопасности и указания экипажа, охраны и организаторов.

Контактная информация

Следите за обновлениями на стене и не забудьте, что 23 августа всем купившим билеты будет отправлена информационная рассылка на электронную почту, указанную при регистрации.

До встречи на круизе «Depeche Mode Boat Party»! Dive Into The Dark Waves и создайте незабываемые воспоминания вместе с единомышленниками!