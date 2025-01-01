23 августа 2025 года DMFAN.RU приглашает вас на традиционный музыкальный речной круиз «Depeche Mode On A Boat Party», посвящённый Проводам Лета и встрече с Осенью. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей Depeche Mode и Darkwave музыки.
Круиз начнётся в вечернее время и пройдет по живописному маршруту от причала Северного Речного порта к Клязьминскому водохранилищу по каналу им. Москвы. Мы будем встречать закат под мощные ритмы любимой музыки!
Расписание:
На борту вместительного двухпалубного теплохода «Виктор Потапов» будет установлена мощная звуковая система HK Elements. Команда лучших диджеев создаст неповторимый тематический саундтрек к сменяющимся ландшафтам Москвы.
Программа круиза:
На борт теплохода запрещается проносить оружие и наркотики. Просим всех участников соблюдать правила безопасности и указания экипажа, охраны и организаторов.
Следите за обновлениями на стене и не забудьте, что 23 августа всем купившим билеты будет отправлена информационная рассылка на электронную почту, указанную при регистрации.
До встречи на круизе «Depeche Mode Boat Party»! Dive Into The Dark Waves и создайте незабываемые воспоминания вместе с единомышленниками!