Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Depeche Mode On A Boat Party
Билеты от 2500₽
Киноафиша Depeche Mode On A Boat Party

Depeche Mode On A Boat Party

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный речной круиз Depeche Mode On A Boat Party

23 августа 2025 года DMFAN.RU приглашает вас на традиционный музыкальный речной круиз «Depeche Mode On A Boat Party», посвящённый Проводам Лета и встрече с Осенью. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей Depeche Mode и Darkwave музыки.

Маршрут и время

Круиз начнётся в вечернее время и пройдет по живописному маршруту от причала Северного Речного порта к Клязьминскому водохранилищу по каналу им. Москвы. Мы будем встречать закат под мощные ритмы любимой музыки!

Расписание:

  • 16:00 - 17:00: Сбор на пристани «Северный Речной Вокзал» (метро «Речной вокзал»). Номер причала будет известен в день заплыва.
  • 17:00: Отплытие в сторону канала им. Москвы и Клязьминского водохранилища.
  • 22:00: Завершение круиза у причала «Северный Речной Вокзал».

Музыкальная программа

На борту вместительного двухпалубного теплохода «Виктор Потапов» будет установлена мощная звуковая система HK Elements. Команда лучших диджеев создаст неповторимый тематический саундтрек к сменяющимся ландшафтам Москвы.

Программа круиза:

  • Верхний танцпол: DJ Danger!, DJ Extra
  • Нижний танцпол: Synthpop/Futurepop/Ebm/Newwave DJ Vadim Dee, DJ Anwario Aggro

Правила безопасности

На борт теплохода запрещается проносить оружие и наркотики. Просим всех участников соблюдать правила безопасности и указания экипажа, охраны и организаторов.

Контактная информация

Следите за обновлениями на стене и не забудьте, что 23 августа всем купившим билеты будет отправлена информационная рассылка на электронную почту, указанную при регистрации.

До встречи на круизе «Depeche Mode Boat Party»! Dive Into The Dark Waves и создайте незабываемые воспоминания вместе с единомышленниками!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
16:30 от 2500 ₽
6 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
16:30 от 2507 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
«Колесо любви и фортуны: французская музыка XIV века». Ансамбль The Readers
10 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
4 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»
18+
Вечеринка
Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»
29 августа в 19:00 Гадкий койот
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше