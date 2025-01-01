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Depeche Mode On A Boat Party
Билеты от 3000₽
Киноафиша Depeche Mode On A Boat Party

Depeche Mode On A Boat Party

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Летний музыкальный речной круиз Depeche Mode On A Boat Party

26 июля 2025 года DMFAN.RU приглашает вас на незабываемый летний музыкальный речной круиз Depeche Mode On A Boat Party, посвященный дню рождения гениального Мартина Гора! В этом году ему исполняется 64 года. Мартин Гор — автор песен и музыки практически всего репертуара Depeche Mode, обладатель нежного и проникновенного голоса, которому поклоняются миллионы.

Маршрут и время круиза

Круиз пройдет в вечернее время по живописному маршруту от причала Северного Речного порта в сторону Клязьминского водохранилища через канал имени Москвы. Мы будем встречать закат, танцуя под мощные ритмы любимой музыки!

Расписание события

  • 16:30 - 17:00 - Сбор у причала «Северный Речной Вокзал» (метро «Речной вокзал»). Номер причала будет известен в день плавания.
  • 17:00 - Отплытие в сторону канала имени Москвы и Клязьминского водохранилища.
  • 22:00 - Завершение круиза у причала «Северный Речной Вокзал».

Музыкальная программа

На борту двухпалубного теплохода «Союз» будет установлена мощная звуковая система HK Elements. Команда лучших диджеев создаст уникальный саундтрек, который дополнит сменяющиеся ландшафты Москвы.

  • Верхний танцпол: DJ Danger!, DJ Extra
  • Нижний танцпол: Synthpop/Futurepop/Ebm/Newwave DJ Vadim Dee, DJ Anwario Aggro

Кроме того, трибьют-дуэт Pasadena Crew исполнит знаковые хиты Depeche Mode в акустическом варианте, подарив вам незабываемые моменты и волнующие эмоции летнего концерта.

Правила и рекомендации

На борту запрещается проносить оружие и наркотики. Необходимо соблюдать правила безопасности и указания экипажа, охраны и организаторов. Обратите внимание, что на теплоходе не будет работать бар, поэтому вы можете приносить с собой напитки и еду. При входе будет взиматься пробковый сбор с напитков.

До встречи на круизе Depeche Mode On A Boat Party!

*26 июля будет информационная рассылка всем купившим билеты на электронную почту, указанную при регистрации.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
16:30 от 3000 ₽

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