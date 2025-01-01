Летний музыкальный речной круиз Depeche Mode On A Boat Party

26 июля 2025 года DMFAN.RU приглашает вас на незабываемый летний музыкальный речной круиз Depeche Mode On A Boat Party, посвященный дню рождения гениального Мартина Гора! В этом году ему исполняется 64 года. Мартин Гор — автор песен и музыки практически всего репертуара Depeche Mode, обладатель нежного и проникновенного голоса, которому поклоняются миллионы.

Маршрут и время круиза

Круиз пройдет в вечернее время по живописному маршруту от причала Северного Речного порта в сторону Клязьминского водохранилища через канал имени Москвы. Мы будем встречать закат, танцуя под мощные ритмы любимой музыки!

Расписание события

16:30 - 17:00 - Сбор у причала «Северный Речной Вокзал» (метро «Речной вокзал»). Номер причала будет известен в день плавания.

- Сбор у причала «Северный Речной Вокзал» (метро «Речной вокзал»). Номер причала будет известен в день плавания. 17:00 - Отплытие в сторону канала имени Москвы и Клязьминского водохранилища.

- Отплытие в сторону канала имени Москвы и Клязьминского водохранилища. 22:00 - Завершение круиза у причала «Северный Речной Вокзал».

Музыкальная программа

На борту двухпалубного теплохода «Союз» будет установлена мощная звуковая система HK Elements. Команда лучших диджеев создаст уникальный саундтрек, который дополнит сменяющиеся ландшафты Москвы.

Верхний танцпол: DJ Danger!, DJ Extra

DJ Danger!, DJ Extra Нижний танцпол: Synthpop/Futurepop/Ebm/Newwave DJ Vadim Dee, DJ Anwario Aggro

Кроме того, трибьют-дуэт Pasadena Crew исполнит знаковые хиты Depeche Mode в акустическом варианте, подарив вам незабываемые моменты и волнующие эмоции летнего концерта.

Правила и рекомендации

На борту запрещается проносить оружие и наркотики. Необходимо соблюдать правила безопасности и указания экипажа, охраны и организаторов. Обратите внимание, что на теплоходе не будет работать бар, поэтому вы можете приносить с собой напитки и еду. При входе будет взиматься пробковый сбор с напитков.

До встречи на круизе Depeche Mode On A Boat Party!

*26 июля будет информационная рассылка всем купившим билеты на электронную почту, указанную при регистрации.