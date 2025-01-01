«Дэнс 90-х» с трибьют группой «Cектор Газа»

«ДЭНС 90-Х»: Ностальгический диско марафон с хитовыми артистами

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — 3-часовой марафон танцевальной музыки «ДЭНС 90-Х», в котором выступят проверенные временем артисты. Ожидайте живое исполнение легендарных хитов 90-х в новой танцевальной обработке от наших диск-жокеев.

Специальный гость вечера

На сцене нас ждет выступление культовой группы «СЕКТОР ГАЗА». Эта команда, вопреки стереотипам о нецензурной лексике, завоевала народную любовь. Их творчество охватывает широкий спектр тем: от юморного описания повседневной жизни до лирических баллад о любви и глубоком смысле бытия.

Официальный трибьют группы «СЕКТОР ГАЗА»

В рамках вечера выступит трибьют-группа «Чёрный вторник», которая с точностью воспроизводит манеру игры известной группы и добивается схожести в вокале. Вы сможете насладиться живым исполнением таких культовых хитов, как:

«Лирика»

«Туман»

«30 лет»

«Пора домой»

«Тёща»

«Ява»

«Демобилизация»

Место проведения

Событие пройдет в клубе LENINGRAD — легендарном диско клубе с самой большой в Москве зеркальной шаром диаметром 1,5 метра. Ретро-танцпол, освещенный разноцветными квадратами, создает уникальную атмосферу. Посадочная зона устроена в форме амфитеатра, обеспечивая отличный обзор сцены с любого места. Профессиональный звук, направленный на танцпол, позволяет комфортно общаться за столиками.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу 90-х и насладиться живым исполнением любимых хитов в компании друзей!