Дэнс 90-х с Chepikk
18+
О концерте/спектакле

Встречайте "ДЭНС 90-Х" - Ностальгический Диско Марафон!

Приглашаем всех любителей 90-х на уникальное событие - “ДЭНС 90-Х”! Это не просто вечеринка, а настоящий марафон ностальгии с самыми легендарными хитами той эпохи. Вы услышите обновленные танцевальные версии любимых треков от наших лучших диск-жокеев!

Особый гость вечера

Главной изюминкой вечера станет живое выступление специального гостя - артистки и автора песен CHEPIKK. Ее творчество пронизано глубокими эмоциями и вдохновением из прошлого, все это прекрасно сочетается с современными музыкальными тенденциями. CHEPIKK говорит о себе: «Я слишком чувствую» - и это чувствуется в каждой ноте ее песен.

Хиты, о которых вы мечтали

На вечере прозвучат такие популярные композиции, как:

  • «Не люби меня»
  • «Чёрная волга»
  • «Крылышки»
  • «Женат»

 

Место проведения

Погрузитесь в атмосферу 90-х в клубе LENINGRAD! Это легендарное заведение славится самым большим в Москве зеркальным шаром диаметром 1,5 метра и уникальным ретро танцполом, который светится разноцветными квадратами. Вас ждут яркие огни, энергичная музыка и неповторимая атмосфера, создающая настроение праздника.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Мы ждем вас на “ДЭНС 90-Х”! Приготовьтесь танцевать и наслаждаться музыкой, которая осталась в сердцах миллионов!

Расписание

27 сентября
Leningrad Москва, Ленинградский просп., 24а
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

