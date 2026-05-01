Денни Вильке, орган

С Ференцем Листом по Европе

Италия, Россия, Германия, Австрия, Франция – это музыкальная Европа XIX века, в которой Ференц Лист окажется нашим проводником. Этот выдающийся композитор объездил множество стран с концертами, поддерживая современников и дирижируя их произведениями. Лист не только сам писал музыку, но и создавал обработки для произведений других композиторов.

Имя Листа объединяет почти всех композиторов, представленных в программе. Исключение составляет только Иоганн Себастьян Бах, с которым Лист не имел личной встречи, но его музыка была важнейшим источником вдохновения для композитора. В своих вариациях на темы из баховских кантат Лист соединял барочные приемы с выразительностью романтической музыки. Интересный факт: Лист был придворным капельмейстером в Веймаре, где когда-то служил и Бах.

Музыкальный портрет Европы

Италию на концерте представит триумфальный марш из оперы «Аида» Джузеппе Верди. Австрийскую музыкальную культуру будут символизировать торжественная увертюра Брамса, а также знаменитый вальс «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса сына. Завершит программу фантазия на темы из оперы «Кармен» французского композитора Бизе.

Программа концерта

Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена.

I отделение

Верди: Триумфальный марш из оперы «Аида» (переложение для органа Э. Лемара)

Бородин: Симфоническая поэма «В Средней Азии» (переложение для органа М. Дюпре)

И. С. Бах: Кантата № 21 Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21 (переложение для органа Ф. Листа)

Лист: Вариации на тему И. С. Баха, S. 180 (переложение для органа М. Дюпре)

II отделение