Денни Вильке, орган

Италия, Россия, Германия, Австрия, Франция – это музыкальная Европа XIX века, в которой Ференц Лист окажется нашим проводником. Этот выдающийся композитор объездил множество стран с концертами, поддерживая современников и дирижируя их произведениями. Лист не только сам писал музыку, но и создавал обработки для произведений других композиторов.
Имя Листа объединяет почти всех композиторов, представленных в программе. Исключение составляет только Иоганн Себастьян Бах, с которым Лист не имел личной встречи, но его музыка была важнейшим источником вдохновения для композитора. В своих вариациях на темы из баховских кантат Лист соединял барочные приемы с выразительностью романтической музыки. Интересный факт: Лист был придворным капельмейстером в Веймаре, где когда-то служил и Бах.
Италию на концерте представит триумфальный марш из оперы «Аида» Джузеппе Верди. Австрийскую музыкальную культуру будут символизировать торжественная увертюра Брамса, а также знаменитый вальс «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса сына. Завершит программу фантазия на темы из оперы «Кармен» французского композитора Бизе.
