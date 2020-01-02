Меню
Денискины рассказы
Киноафиша Денискины рассказы

Спектакль Денискины рассказы

Сказки о прекрасном советском детстве
Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по историям Виктора Драгунского — погружение в мир детства

«Денискины рассказы» — это добрые и поучительные истории Виктора Драгунского, знакомые каждому с детства. Они открывают перед нами мир Дениски Кораблева и его друзей, полный юмора, приключений и забавных ситуаций. Спектакль, созданный для семейного просмотра, погружает зрителей в атмосферу детской искренности и озорства.

Режиссёрский взгляд

Режиссёр Екатерина Максимова о своей постановке говорит так: «Денискины рассказы — это своего рода клоунада или «игра в...». Спектакль посвящён борьбе с вечной несправедливостью: почему взрослые всегда главнее детей? Почему они забывают, какими сами были детьми?»

Максимова подчёркивает, что взрослым тоже стоит задуматься, вспомнить, каково это — быть ребёнком. Спектакль напоминает: внутри каждого из нас живёт ребёнок, и ему тоже нужна свобода.

Инсценировка

Премьера спектакля была приурочена к 100-летию Виктора Драгунского. Инсценировку «Денискиных рассказов» сделала его дочь, сценарист и драматург Ксения Драгунская, что придаёт постановке особое семейное тепло и уважение к оригиналу.

Этот спектакль предназначен для тех, кто готов вспомнить детство, и кто ценит лёгкость и юмор.

Режиссер
Екатерина Максимова
В ролях
Валерий Дьяченко
Сергей Жукович
Наталья Боровкова
Мария Соснякова
Оксана Глушкова

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 29 октября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
12:00 от 550 ₽ 17:00 от 550 ₽

