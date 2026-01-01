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Денискины рассказы
Киноафиша Денискины рассказы

Спектакль Денискины рассказы

0+
Режиссер Константин Денискин
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

«Денискины рассказы»: актуальность и теплота

Спектакль «Денискины рассказы» оставляет в сердцах зрителей теплые и яркие воспоминания. Он душевный, трогательный, смешной и красочный, одновременно открывая удивительный мир детских взаимоотношений. Спектакль «Денискины рассказы» стал обладателем Гран-при II областного фестиваля-конкурса новогодних спектаклей для детей «Морозко-2020». Также он был удостоен специального диплома в номинации «Лучшая инсценировка». В основе спектакля — знаменитый цикл рассказов советского писателя Виктора Драгунского, который вошёл в список «100 лучших книг для школьников».

Дружба и приключения Дениса Кораблёва

Сюжет спектакля рассказывает о жизни дошкольника и ученика младших классов Дениса Кораблёва. Писательные шедевры Драгунского, начиная с 1959 года, не утратили своей актуальности и сегодня. Эти истории остаются важными и вдохновляющими для молодого поколения.

 

 

Фотографии

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