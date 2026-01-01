Спектакль Денискины рассказы

«Денискины рассказы» в Музыкальной квартире. Семейная музыкально-литературная программа

В Музыкальной квартире на Тверской пройдет уникальное мероприятие «Денискины рассказы» по мотивам произведений Виктора Драгунского. Эта программа обещает стать настоящим праздником для любителей детской литературы.

Чтение, обсуждение и музыка

На мероприятии состоится чтение и обсуждение самых ярких и веселых рассказов о приключениях Дениски и его друзей. Участники смогут не только насладиться текстами, но и пообщаться на темы, знакомые многим с детства. Также выступят талантливые музыканты, которые исполнят песни, вдохновленные детским юмором и повседневной жизнью.

Подходит для всей семьи

Такое событие будет интересно не только детям, но и их родителям. Семейные пары с детьми найдут здесь возможность провести время вместе, погружаясь в мир детских историй и музыки. Это отличный способ укрепить семейные связи и открыть для себя новые грани литературы.