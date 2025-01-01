Меню
Денискины рассказы
Киноафиша Денискины рассказы

Спектакль Денискины рассказы

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Денискины рассказы» в Нижегородском ТЮЗе

В Нижегородском ТЮЗе состоится спектакль, созданный по мотивам повести Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Это замечательная история, которая поведает о взаимодействии поколений и о том, как важно сохранять живые эмоции.

Сюжет

Третьеклассница Лиза уверена, что мир её деда Дениса Викторовича был совсем иным. Она настойчиво заявляет: «Да ты все равно не поймешь!» Дедушка, желая переубедить внучку, обращается за помощью к своему другу Мишке.

Денис и Мишка — два седых мальчишки, которые дружат всю жизнь и стали дедушками. Они попытаются объяснить Лизе, что её мир и их мир — не разные вселенные. Хотя современные школьники и не знают, что такое промокашка или перочистка, жизнь остаётся полной праздников: поход в цирк по-прежнему считается событием, контрольная работа всегда кажется катастрофой, а влюблённость остаётся серьёзным делом.

Темы и идеи

Спектакль «Денискины рассказы» предлагает зрителям соприкоснуться с теми важными моментами, которые объединяют поколения. Дедушки делятся опытом общения без гаджетов, объясняя, что самый крутой контент — это живые эмоции, а лучший лайк — хохот до слёз.

Почему стоит посетить

Эта трогательная и смешная история станет мостом между поколениями, предлагая тёплый и весёлый диалог дедов и внуков. Она напоминает, что самое ценное, что мы проносим сквозь годы — это дружба, способность удивляться и смеяться над собой. Не пропустите возможность увидеть, как самые невероятные истории из детства становятся семейными!

Купить билет на спектакль Денискины рассказы

Помощь с билетами
В других городах
Январь
10 января суббота
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 700 ₽
16:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 700 ₽
11 января воскресенье
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 700 ₽
16:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 700 ₽

