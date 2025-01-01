Меню
Денискины рассказы
Киноафиша Денискины рассказы

Спектакль Денискины рассказы

Сказка-фантазия по мотивам рассказов В.Ю. Драгунского
Постановка
Детский театр эстрады 6+
Продолжительность 1 час (без антракта)
Возраст 6+
О спектакле

Спектакль "Денискины рассказы" — новый взгляд на детство

Детский театр эстрады представляет спектакль по мотивам рассказов В.Ю. Драгунского «Денискины рассказы». Этот проект объединяет театральное искусство и светлые воспоминания о детстве, создавая уникальную атмосферу грез и фантазий.

Особенности постановки

В спектакле используются оригинальные декорации, которые приглашают каждого зрителя увидеть или дофантазировать что-то своё. Этот подход позволяет не только детям, но и взрослым вернуться к любимым мгновениям своего детства, напомнив о самых радостных воспоминаниях.

Театральный эксперимент

Постановка «Денискины рассказы» — это не просто представление, а своеобразный театральный эксперимент. В нем соединяются театр и детское воображение, что делает его особенно привлекательным для зрителей, ценящих необычные подходы.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной интерпретацией детских рассказов Драгунского. Спектакль обещает подарить незабываемые впечатления как юным зрителям, так и их родителям.

Исполнители
Коваль Р

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 550 ₽
24 января суббота
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 550 ₽

Фотографии

Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы

