Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Денискины рассказы
Киноафиша Денискины рассказы

Спектакль Денискины рассказы

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения школьника Дениса Кораблёва на сцене

Спектакль, основанный на историях о Денисе Кораблёве, порадует зрителей всех возрастов. Этот герой стал настоящим другом для многих поколений детей, и его приключения продолжают вдохновлять юных зрителей.

О чем спектакль?

Денис, как и многие дети, сталкивается с различными приключениями, исследуя мир, полный удивительных событий. Спектакль под руководством известной режиссёрши Ирины Зубжицкой сочетает в себе элементы веселья и глубокие размышления о том, что значит быть настоящим человеком.

Для кого этот спектакль?

Это представление будет интересно как детям, так и взрослым, ведь оно затрагивает важные темы взросления и самопознания. Каждый зритель сможет найти в спектакле что-то близкое и понятное.

Интересные факты

Режиссёр Ирина Зубжицкая известна своими яркими и запоминающимися постановками. Она умеет создавать атмосферу, которая захватывает с первых минут. В этом спектакле она вновь демонстрирует свой талант, заставляя зрителей смеяться и задумываться одновременно.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене. Приходите с детьми, и вы сможете вместе пережить незабываемые моменты!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 4 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Беда от нежного сердца
12+
Комедия
Беда от нежного сердца
9 ноября в 17:00 Волгоградский ТЮЗ
от 600 ₽
Джек
12+
Комедия
Джек
19 октября в 17:00 Волгоградский ТЮЗ
от 600 ₽
12+
Комедия
Так не бывает
28 ноября в 18:30 Волгоградский ТЮЗ
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше