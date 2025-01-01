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Денискины рассказы
Билеты от 500₽
Киноафиша Денискины рассказы

Денискины рассказы

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Виктором Драгунским: «Денискины рассказы»

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на произведениях Виктора Драгунского — «Денискины рассказы». Это увлекательное путешествие в детство, наполненное яркими воспоминаниями и остроумными ситуациями, станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов.

Музыкальное сопровождение

Спектакль будет сопровождаться музыкой известных композиторов, таких как Дмитрий Шостакович, Гавриил Попов, Арно Бабаджанян и другие. Зрители смогут насладиться мелодиями, которые идеально подчеркивают атмосферу детских невзгод и радостей. Музыкальное оформление сделает спектакль еще более запоминающимся.

Что ждать от спектакля?

«Денискины рассказы» — это не просто чтение, это целое театральное представление, где каждая история оживает на сцене. Актеры перенесут вас в мир детских переживаний и дружбы, заставляя смеяться и вспоминать о собственном детстве. Это отличный способ провести время с семьей и погрузиться в атмосферу беззаботных лет.

Интересные факты

  • Виктор Драгунский — известный советский писатель, который стал популярным благодаря своим детским рассказам.
  • «Денискины рассказы» впервые были опубликованы в 1960-х годах и с тех пор не теряют своей актуальности.
  • Спектакль стал результатом сотрудничества талантливых актеров и музыкантов, что делает его уникальным событием в культурной жизни города.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
12:00 от 500 ₽

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