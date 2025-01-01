Спектакль Денискины рассказы. Драгунский

Театр «Академия слова» представляет: литературная программа по рассказам Виктора Драгунского

Виктор Драгунский, известный советский писатель, создал уникальную серию рассказов о мальчике Дениске Кораблёве, имя которого было выбрано не случайно — так звали его сына. Наблюдая за ярким и интересным детством своего ребенка, Драгунский перенес на бумагу переживания и приключения маленького героя.

Читатели увидят Дениску как милого дошкольника: любознательного и сентиментального. В его образе также проявляются черты школьника начальных классов, который использует свой пытливый ум для различных экспериментов. Вместе с друзьями он попадает в забавные ситуации, что придаёт рассказам особое обаяние.

Первоначально рассказы о Дениске были опубликованы в 1959 году, а события, описанные в них, происходят в 50-60-х годах прошлого столетия. Эти истории, наполненные добротой и хорошими поступками, легко читаются и стали классикой советской литературы.

Интересный факт

Проза Виктора Драгунского для младшей читательской аудитории до сих пор вызывает ностальгию у взрослых, которые с удовольствием вспоминают беззаботные годы, когда «деревья были большими».

Что ждет зрителей?

Театр «Академия слова» представляет литературную концертную программу для детей, в которую вошли такие рассказы, как «Тайное становится явным», «Слава Ивана Козловского», «Куриный бульон» и другие занимательные истории. Эти рассказы будут интересны не только детям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам. Готовьтесь к увлекательному и веселому вечеру, полному улыбок и радости!