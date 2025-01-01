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Денискины рассказы. Драгунский
Билеты от 500₽
Киноафиша Денискины рассказы. Драгунский

Спектакль Денискины рассказы. Драгунский

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Театр «Академия слова» представляет: литературная программа по рассказам Виктора Драгунского

Виктор Драгунский, известный советский писатель, создал уникальную серию рассказов о мальчике Дениске Кораблёве, имя которого было выбрано не случайно — так звали его сына. Наблюдая за ярким и интересным детством своего ребенка, Драгунский перенес на бумагу переживания и приключения маленького героя.

Читатели увидят Дениску как милого дошкольника: любознательного и сентиментального. В его образе также проявляются черты школьника начальных классов, который использует свой пытливый ум для различных экспериментов. Вместе с друзьями он попадает в забавные ситуации, что придаёт рассказам особое обаяние.

Первоначально рассказы о Дениске были опубликованы в 1959 году, а события, описанные в них, происходят в 50-60-х годах прошлого столетия. Эти истории, наполненные добротой и хорошими поступками, легко читаются и стали классикой советской литературы.

Интересный факт

Проза Виктора Драгунского для младшей читательской аудитории до сих пор вызывает ностальгию у взрослых, которые с удовольствием вспоминают беззаботные годы, когда «деревья были большими».

Что ждет зрителей?

Театр «Академия слова» представляет литературную концертную программу для детей, в которую вошли такие рассказы, как «Тайное становится явным», «Слава Ивана Козловского», «Куриный бульон» и другие занимательные истории. Эти рассказы будут интересны не только детям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам. Готовьтесь к увлекательному и веселому вечеру, полному улыбок и радости!

Режиссер
Сергей Михайловский
В ролях
Ирина Штерк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 500 ₽

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