Денис Стельмах

Концерт Дениса Стельмаха в «Море Музыки»

В просторном пространстве «Море Музыки» пройдет концерт Дениса Стельмаха — пианиста и композитора из Архангельска. Его вдохновение черпается из работ Ханса Циммера и Оулафа Арнальдса. Денис называет свои композиции саундтреками к собственной жизни, это честный звуковой дневник, отражающий его эмоции и личные истории.

На счету у Дениса семь альбомов: от дебютного «New Beginning» до двойного «Children of Abandoned Nests», посвященного детям-сиротам, и мрачного «Mayday», который выйдет в 2024 году. Его музыка уже звучала на каналах «Discovery» и «Рен-ТВ», а в 2021 году он был признан лучшим в номинации «Неоклассика» от лейбла «Родной звук».

Атмосфера «Море Музыки» станет идеальным фоном для этого вечера. В ночном океанариуме, среди уникальных морских обитателей, под мерцание воды и приглушенный неоновый свет, фортепианная музыка Дениса обретёт особую глубину.