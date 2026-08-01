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Денис Стельмах
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Киноафиша Денис Стельмах

Денис Стельмах

0+
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Дениса Стельмаха в «Море Музыки»

В просторном пространстве «Море Музыки» пройдет концерт Дениса Стельмаха — пианиста и композитора из Архангельска. Его вдохновение черпается из работ Ханса Циммера и Оулафа Арнальдса. Денис называет свои композиции саундтреками к собственной жизни, это честный звуковой дневник, отражающий его эмоции и личные истории.

На счету у Дениса семь альбомов: от дебютного «New Beginning» до двойного «Children of Abandoned Nests», посвященного детям-сиротам, и мрачного «Mayday», который выйдет в 2024 году. Его музыка уже звучала на каналах «Discovery» и «Рен-ТВ», а в 2021 году он был признан лучшим в номинации «Неоклассика» от лейбла «Родной звук».

Атмосфера «Море Музыки» станет идеальным фоном для этого вечера. В ночном океанариуме, среди уникальных морских обитателей, под мерцание воды и приглушенный неоновый свет, фортепианная музыка Дениса обретёт особую глубину.

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Август
29 августа суббота
20:00
Пространство «Море музыки» Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ

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