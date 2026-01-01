Денис Стельмах

Возраст 12+

О концерте

Музыка Дениса Стельмаха в Самаре

На этот раз зрители Самары смогут насладиться уникальным концертом молодого пианиста и композитора Дениса Стельмаха. Его творчество завораживает искренностью и простотой, а композиции обладают глубиной и эмоциональной насыщенностью.

Звуки, полные смыслов

Музыка Дениса — это не просто ноты на бумаге. Его произведения, заключенные в изящную эмбиентно-фортепианную оболочку, рассказывают истории. Грустные и лиричные мелодии навевают ностальгию по беззаботному детству и ярким моментам юности, когда дни казались предвестниками чего-то волшебного.

Слушая его музыку

Каждая композиция способна вызвать яркие эмоции и воспоминания. Музыка Дениса становится зеркалом чувств и переживаний, благодаря чему зрители могут не только услышать, но и ощущать каждую ноту его произведений.

Этот концерт — возможность погрузиться в мир звуков и найти отклик в собственном сердце. Не упустите шанс узнать больше о таланте Дениса Стельмаха и его музыкальном искусстве на сцене в Самаре.

Июнь
4 июня четверг
19:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94

