Лекция по истории дизайна и архитектуре в Москве

В библиотеке по естественным наукам Российской академии наук состоится лекция Дениса Ромодина, посвящённая интерьеру московских квартир за последние полтора века. Лекция будет интересна всем, кто увлекается историей архитектуры и изменениями в жилых пространствах столицы.

О чем лекция?

На лекции будет рассмотрено, как московские квартиры отражали бурные перемены в укладе жизни, городском ландшафте и судьбе страны. Жилые дома, устремляясь ввысь, меняли горизонт столицы, а вместе с ними изменялось и само представление о жилищном пространстве.

Идеология и мода не раз стремились покончить с мещанством, избавляясь от «лишнего» — мебели и рюшечек. Но традиционный уют и привычный образ жизни каждый раз брали верх над аскетичным минимализмом.

Темы лекции

Анализ неизменных элементов интерьера и тех, что претерпели трансформацию;

Изменения стиля квартир в XX веке;

Развитие интерьера московских квартир в первой четверти XXI века.

Кто рассказывает?

Денис Ромодин — историк Москвы второй половины XX века, старший научный сотрудник Музея Москвы и руководитель филиала «Садовое кольцо». Он является автором статей о московской архитектуре XX века в таких изданиях, как «Ведомости», «Афиша», РБК-Недвижимость и РИА Недвижимость.