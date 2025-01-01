Спектакль Денис Родькин. Новогодняя магия звёзд балета

Новогодняя магия звёзд балета в Кремлёвском Дворце

Приглашаем вас на уникальный праздничный вечер «Денис Родькин. Новогодняя магия звёзд балета», который состоится в Государственном Кремлёвском Дворце. Это событие подарит зрителям незабываемые моменты и множество эмоций.

Звёздный состав участников

На сцене выступят известные артисты, среди которых Михаил Лобухин, Семён Чудин, Мария Александрова и многие другие. Эти мастера своего дела готовы продемонстрировать высокое искусство танца и невероятное мастерство.

Классика и современность на одной сцене

В программе вечера зрителей ждёт захватывающее сочетание шедевров классической хореографии и современных постановок. Каждое выступление станет настоящим подарком для любителей балетного искусства.

Денис Родькин – выдающийся артист

Денис Родькин – лауреат международных премий и исполнитель знаковых партий. Его талант и харизма в сочетании с работой лучших коллег создадут атмосферу праздника и волшебства.

Не упустите возможность насладиться величием балета на уникальном новогоднем вечере!