Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Денис Родькин. Новогодняя магия звёзд балета
Билеты от 1000₽
Киноафиша Денис Родькин. Новогодняя магия звёзд балета

Спектакль Денис Родькин. Новогодняя магия звёзд балета

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новогодняя магия звёзд балета в Кремлёвском Дворце

Приглашаем вас на уникальный праздничный вечер «Денис Родькин. Новогодняя магия звёзд балета», который состоится в Государственном Кремлёвском Дворце. Это событие подарит зрителям незабываемые моменты и множество эмоций.

Звёздный состав участников

На сцене выступят известные артисты, среди которых Михаил Лобухин, Семён Чудин, Мария Александрова и многие другие. Эти мастера своего дела готовы продемонстрировать высокое искусство танца и невероятное мастерство.

Классика и современность на одной сцене

В программе вечера зрителей ждёт захватывающее сочетание шедевров классической хореографии и современных постановок. Каждое выступление станет настоящим подарком для любителей балетного искусства.

Денис Родькин – выдающийся артист

Денис Родькин – лауреат международных премий и исполнитель знаковых партий. Его талант и харизма в сочетании с работой лучших коллег создадут атмосферу праздника и волшебства.

Не упустите возможность насладиться величием балета на уникальном новогоднем вечере!

Купить билет на спектакль Денис Родькин. Новогодняя магия звёзд балета

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Петербург - Петроград - Ленинград
12+
Премьера
Петербург - Петроград - Ленинград
30 января в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
от 3500 ₽
Путешествие по стране Буратинии
6+
Детский
Путешествие по стране Буратинии
14 декабря в 14:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Вне подозрения
12+
Драма
Вне подозрения
20 января в 19:00 Театр Эстрады
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше