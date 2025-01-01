Меню
Денис Мажуков
Российский король рок-н-ролла

Денис Мажуков — пианист, певец, композитор и радиоведущий, которого называют российским королем рок-н-ролла. Это сравнение с Элвисом Пресли он заслужил благодаря своей неукротимой энергии и виртуозному исполнению музыкальных трюков в жанрах рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз.

Единственный российский пианист на европейских фестивалях
Мажуков стал первым и единственным российским пианистом, которого начали приглашать на европейские фестивали в жанре буги-вуги. Он неоднократно выступал в Париже, Брюсселе и других европейских городах.

Признание легенд рок-н-ролла
Одним из главных достижений Дениса стало признание музыкантов, с которых начинался настоящий рок-н-ролл. «Ты играешь так же, как я в молодости», — сказал Денису Джерри Ли Льюис после одного из его выступлений.

Участие в «Браво» и московские выступления
Денис был частью группы «Браво» в качестве пианиста, участвовал в записи альбома «Московский бит» и выступал на престижных столичных площадках.

Приходите в Академ Джаз Клуб
Если вас манят волны ритм-н-блюза, не сопротивляйтесь! Приходите в Академ Джаз Клуб на проспекте Мира, где вас ждёт незабываемый концерт!

2 января
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2000 ₽

