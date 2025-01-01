Меню
Денис Мажуков
Денис Мажуков

18+

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Погружение в мир рок-н-ролла с Денисом Мажуковым

Денис Мажуков – это не просто музыкант, а настоящий король рок-н-ролла в России. Его творчество вдохновляет и очаровывает, что справедливо сравнивает его с легендарным Элвисом Пресли. Мажуков завоевал это признание благодаря своей неукротимой энергии и виртуозному исполнению музыкальных трюков в жанрах рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз.

Европейские успехи

Денис стал первым отечественным пианистом, которого стали приглашать на престижные фестивали в Европе, посвященные буги-вуги. Он выступал в Париже, Брюсселе и других культурных центрах Европы, завоевывая сердца зрителей.

Признание мастеров

Одним из самых значимых достижений для Мажукова стало признание от великого Джерри Ли Льюиса, который после выступления сказал: Ты играешь так же, как я в молодости. Такое признание от коллеги по цеху говорит о многом!

Музыка и творчество

Как пианист группы «Браво» он участвовал в записи культового альбома «Московский бит» и выступал на лучших площадках столицы. Если в этот вечер у вас есть желание насладиться музыкой, которая заставляет сердце биться быстрее и ноги двигаться в такт, не упустите шанс посетить Академ Джаз Клуб на проспекте Мира.

Погружение в ритмы ритм-н-блюза с Денисом Мажуковым – это опыт, который невозможно забыть!

Январь
2 января пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽

