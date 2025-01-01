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Денис Мажуков
Билеты от 1000₽
Киноафиша Денис Мажуков

Денис Мажуков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер ритм-н-блюза с Денисом Мажуковым

Денис Мажуков — это не просто пианист и певец, но и настоящий феномен российской музыкальной сцены. Его нередко называют «российским королем рок-н-ролла», что, безусловно, говорит о высоком уровне его мастерства и энергии.

Музыкальный путь

Денис завоевал популярность благодаря своему виртуозному исполнению музыкальных трюков в таких жанрах, как рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз. Он стал первым отечественным пианистом, которого начали приглашать на европейские фестивали в жанре буги-вуги, выступая в таких городах, как Париж и Брюссель.

Признание коллег

Одним из самых значимых моментов в карьере Дениса стало признание легенды рок-н-ролла Джерри Ли Льюиса. После одного из выступлений он сказал: «Ты играешь так же, как я в молодости». Это признание говорит о многом и подтверждает высокий уровень мастерства музыканта.

Концерт в Академ Джаз Клубе

Вечером, когда ваши ноги понесут вас туда, где звучат волны ритм-н-блюза, не упустите возможность посетить Академ Джаз Клуб на проспекте Мира. Этот концерт обещает быть незабываемым. Денис Мажуков, в прошлом участник группы «Браво» и соавтор альбома «Московский бит», вновь порадует зрителей своей энергетикой и талантом.

Приготовьтесь к вечеру, полному зажигательной музыки и незабываемых эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
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