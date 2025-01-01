Меню
Денис Мажуков: рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз
Билеты от 1500₽
Киноафиша Денис Мажуков: рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз

Денис Мажуков: рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Яркий вечер с Денисом Мажуковым

Совершенство техники, невероятный темперамент и безупречное чувство стиля – всё это о выдающемся пианисте Денисе Мажукове, которого уже прозвали российским «королём рок-н-ролла». Его концерты завоевали сердца зрителей как в США, так и в Европе, где он выступает с огромным успехом на сценах клубов, фестивалей буги-вуги и рокабилли, а также в академических концертовых залах.

Уникальное музыкальное наследие

Денис Мажуков – единственный российский музыкант, которому выпала честь записать альбом на легендарной студии Sun Records в Мемфисе, месте, где зародился рок-н-ролл. В его программе зрители могут услышать знаменитые хиты таких легенд, как Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис, Литл Ричард, Рэй Чарльз и Чак Берри. Но это не всё: пианист также радует публику редкими музыкальными произведениями и собственными композициями.

Энергия и драйв

Выступление Дениса Мажукова – это не просто концерт, а настоящее шоу, полное эмоций и экспрессии. Его взрывная музыка способна создать отличное настроение и незабываемую атмосферу, заряжая зрителей положительными импульсами и драйвом жизни.

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир рок-н-ролла и насладиться высоким искусством. Это будет вечер, который запомнится надолго!

16 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 1500 ₽
13 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 1500 ₽
11 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 1500 ₽
7 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
6 декабря
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 1500 ₽

