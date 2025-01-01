Меню
Киноафиша Денис Мацуев. Соло

Денис Мацуев. Соло

0+
Возраст 0+

О концерте

Живое исполнение Дениса Мацуева

Предстоящий концерт даст возможность зрителям насладиться ярким выступлением выдающегося пианиста Дениса Мацуева. Это будет уникальное сочетание виртуозности и эмоциональности, которое способны доставить только настоящие мастера своего дела.

Магия музыки

Денис Мацуев, признанный виртуоз и благотворитель, известен своим стремлением открывать «новые имена» в мире музыки. Его выступления наполнены магией, и каждый аккорд становится событием, столь же значимым, как и сам музыкальный шедевр.

Знакомство с исполнением

Для многих зрителей концерт Мацуева — это не просто музыкальный вечер, а настоящая встреча с искусством. Он имеет уникальную способность передавать глубокие эмоции, привнося в каждое произведение свой творческий взгляд.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Это шанс не только насладиться искусством игры пианиста, но и ощутить вдохновение, которое он дарит своей аудитории.

Исполнители
Денис Мацуев
Денис Мацуев

Июнь
9 июня вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 9900 ₽

Фотографии

Денис Мацуев. Соло Денис Мацуев. Соло Денис Мацуев. Соло Денис Мацуев. Соло Денис Мацуев. Соло

