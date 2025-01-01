Денис Мацуев, РНМСО

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыкальные шедевры Бетховена зазвучат в исполнении выдающихся артистов:
Концерт будет сопровождаться выступлением Российского национального молодёжного симфонического оркестра.
Зрителям предложат насладиться двумя потрясающими произведениями Людвига ван Бетховена:
Оба произведения, написанные в романтическом духе, удивляют своей насыщенностью и глубиной. Концертный стиль Бетховена и мастерство исполнителей обещают незабываемые музыкальные впечатления.
Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться великолепием звукового искусства!