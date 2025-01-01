Денис Мацуев, РНМСО

Виртуозы на сцене: Концерт с Денисом Мацуевым

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыкальные шедевры Бетховена зазвучат в исполнении выдающихся артистов:

Денис Мацуев — фортепиано

— фортепиано Павел Милюков — скрипка

— скрипка Александр Рамм — виолончель

Концерт будет сопровождаться выступлением Российского национального молодёжного симфонического оркестра.

Программа концерта

Зрителям предложат насладиться двумя потрясающими произведениями Людвига ван Бетховена:

Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор, соч. 56

Фантазия для фортепиано, хора и оркестра до минор, соч. 80

Оба произведения, написанные в романтическом духе, удивляют своей насыщенностью и глубиной. Концертный стиль Бетховена и мастерство исполнителей обещают незабываемые музыкальные впечатления.

Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться великолепием звукового искусства!