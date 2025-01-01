Меню
Денис Мацуев, РНМСО
Билеты от 4000₽
Киноафиша Денис Мацуев, РНМСО

Денис Мацуев, РНМСО

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Виртуозы на сцене: Концерт с Денисом Мацуевым

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыкальные шедевры Бетховена зазвучат в исполнении выдающихся артистов:

  • Денис Мацуев — фортепиано
  • Павел Милюков — скрипка
  • Александр Рамм — виолончель

Концерт будет сопровождаться выступлением Российского национального молодёжного симфонического оркестра.

Программа концерта

Зрителям предложат насладиться двумя потрясающими произведениями Людвига ван Бетховена:

  • Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор, соч. 56
  • Фантазия для фортепиано, хора и оркестра до минор, соч. 80

Оба произведения, написанные в романтическом духе, удивляют своей насыщенностью и глубиной. Концертный стиль Бетховена и мастерство исполнителей обещают незабываемые музыкальные впечатления.

Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться великолепием звукового искусства!

Купить билет на концерт Денис Мацуев, РНМСО

Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 4000 ₽

Фотографии

Денис Мацуев, РНМСО

