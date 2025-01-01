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Денис Мацуев. И классика, и джаз
Билеты от 800₽
Киноафиша Денис Мацуев. И классика, и джаз

Денис Мацуев. И классика, и джаз

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Гениальный пианист Денис Мацуев: концерт в Кремлевском дворце

Денис Мацуев — один из самых выдающихся российских пианистов, чьи концерты собирают полные залы как на родине, так и за границей. Его мастерство и экспрессивная подача делают каждое выступление незабываемым.

Неповторимый стиль исполнения

Мацуев славится своим уникальным стилем игры, который сочетает в себе технику и эмоциональную насыщенность. Его выступления способны вызывать широкий спектр эмоций у зрителей, от восторга до глубокой печали.

Мировое признание

Диски Дениса Мацуева получают самые высокие оценки критиков и зрителей. Его интерпретации классических произведений всегда вызывают интерес и восхищение. Мацуев активно гастролирует по всему миру, что подтверждает его статус одного из лучших пианистов современности.

Не упустите шанс

Не упустите возможность посетить концерт Дениса Мацуева! Это шанс услышать великолепную музыку в исполнении настоящего мастера. Следите за анонсами и покупайте билеты заранее, чтобы стать частью этого уникального музыкального события.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Денис Мацуев. И классика, и джаз Денис Мацуев. И классика, и джаз Денис Мацуев. И классика, и джаз Денис Мацуев. И классика, и джаз Денис Мацуев. И классика, и джаз

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