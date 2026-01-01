Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области

Вечер симфонической музыки с участием Дениса Мацуева в Санкт-Петербурге

Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Рубина приглашает вас на захватывающее музыкальное событие. В программе концерта классические произведения великих композиторов.

Программа концерта

Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 54

Л. ван Бетховен. Симфония №5 до минор, соч. 67

Выдающиеся исполнители

В качестве солиста выступает народный артист России Денис Мацуев. Его имя ассоциируется с традициями русской фортепианной школы и высоким качеством концертных программ. Денис является постоянным участником крупнейших фестивалей и сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами мира. Не упустить возможность увидеть его performance в Челябинске.

Об оркестре

Государственный симфонический оркестр Челябинской области был основан в 2019 году и уже успел зарекомендовать себя как один из лучших молодых коллективов страны. Оркестр участвует в многих фестивалях, среди которых «Денис Мацуев представляет» и международный фестиваль Ю. Башмета на Южном Урале. Коллектив активно сотрудничает с выдающимися музыкантами и артистами, что делает каждое выступление незабываемым.

Под руководством Алексея Рубина

Алексей Рубин, достигший значительных успехов в карьере дирижёра, назначен главным дирижёром оркестра с августа 2024 года. Его профессионализм и опыт работы с большими коллективами делают его идеальным лидером для возглавления симфонического оркестра Челябинска.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!