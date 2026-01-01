Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области
Киноафиша Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области

Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер симфонической музыки с участием Дениса Мацуева в Санкт-Петербурге

Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Рубина приглашает вас на захватывающее музыкальное событие. В программе концерта классические произведения великих композиторов.

Программа концерта

  • Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 54
  • Л. ван Бетховен. Симфония №5 до минор, соч. 67

Выдающиеся исполнители

В качестве солиста выступает народный артист России Денис Мацуев. Его имя ассоциируется с традициями русской фортепианной школы и высоким качеством концертных программ. Денис является постоянным участником крупнейших фестивалей и сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами мира. Не упустить возможность увидеть его performance в Челябинске.

Об оркестре

Государственный симфонический оркестр Челябинской области был основан в 2019 году и уже успел зарекомендовать себя как один из лучших молодых коллективов страны. Оркестр участвует в многих фестивалях, среди которых «Денис Мацуев представляет» и международный фестиваль Ю. Башмета на Южном Урале. Коллектив активно сотрудничает с выдающимися музыкантами и артистами, что делает каждое выступление незабываемым.

Под руководством Алексея Рубина

Алексей Рубин, достигший значительных успехов в карьере дирижёра, назначен главным дирижёром оркестра с августа 2024 года. Его профессионализм и опыт работы с большими коллективами делают его идеальным лидером для возглавления симфонического оркестра Челябинска.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
24 сентября четверг
20:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 2500 ₽

Фотографии

Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области

В ближайшие дни

Standup шоу « Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК»
18+
Юмор

Standup шоу « Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК»

12 августа в 18:50 Стендап-клуб на Грибоедова
Билеты
Gehner'StyleBand
6+
Джаз

Gehner'StyleBand

30 августа в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
Prodigy Con Legacy
18+
Кавер Вечеринка Электронная музыка

Prodigy Con Legacy

10 октября в 23:50 Aurora Concert Hall
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше