Денис Мацуев (фортепиано)
Билеты от 5000₽
Денис Мацуев (фортепиано)

Денис Мацуев (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Денис Мацуев: виртуоз фортепиано в Зарядье

На сцене концертного зала «Зарядье» выступит Денис Мацуев, которого многие называют «главным российским пианистом» и «сокрушителем роялей». Его смелая виртуозность и неутомимость завораживают зрителей, а проникновенное исполнение захватывает дух. Мацуев – артист, который живёт в темпе «мацуиссимо», активно участвует в крупнейших фестивалях и конкурсах, не забывая при этом о репетициях с новой программой.

В этом году количество фортепианных концертов в репертуаре музыканта достигло пятидесяти. На бис он способен исполнить более 230 пьес. Критики отмечают его безукоризненную технику, сверхскоростные темпы и удивительный лиризм. Его исполнительское мастерство обладает имперским размахом, что делает каждое выступление незабываемым.

Философия Мацуева

Как говорит сам музыкант: «Публика не имеет национальности, мне не важен ни возраст, ни профессия. Знаток ли это или меломан-любитель – я представляю свою аудиторию как единое целое. Для меня она – самый главный критик, и она всегда права».

Не упустите возможность увидеть выступление этого уникального пианиста в сердце Москвы!

Исполнители
Денис Мацуев
Денис Мацуев

Купить билет на концерт Денис Мацуев (фортепиано)

Помощь с билетами
Февраль
5 февраля четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 5000 ₽

