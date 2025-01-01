Юбилейный концерт Дениса Клявера в Санкт-Петербурге

11 октября 2025 года знаменитый российский певец и композитор Денис Клявер приглашает своих поклонников отпраздновать его юбилей грандиозным концертом в родном городе Санкт-Петербурге. Место проведения — Большой концертный зал «Октябрьский».

Звезда эстрады

Денис Клявер — 13-кратный обладатель премии Золотой граммофон, который покорил сердца миллионов как участник дуэта «Чай вдвоём» и успешный сольный исполнитель. Его музыкальная карьера насчитывает множество хитов, которые стали визитной карточкой российской эстрады.

Уникальная программа

На юбилейном концерте артист подготовит уникальную программу, в которую войдут как лучшие хиты, так и новые композиции, уже успевшие полюбиться многим. Зрителей ждут сюрпризы, ностальгия и атмосфера настоящего праздника.

Не упустите возможность!

Присоединяйтесь к этому особому музыкальному событию и станьте частью незабываемого юбилейного вечера в компании с любимым артистом. Обратите внимание, что на концерте будет вестись телевизионная съемка, поэтому не упустите шанс стать частью этого яркого события!