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Денис Клявер
Киноафиша Денис Клявер

Денис Клявер

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Дениса Клявера в Санкт-Петербурге

11 октября 2025 года знаменитый российский певец и композитор Денис Клявер приглашает своих поклонников отпраздновать его юбилей грандиозным концертом в родном городе Санкт-Петербурге. Место проведения — Большой концертный зал «Октябрьский».

Звезда эстрады

Денис Клявер — 13-кратный обладатель премии Золотой граммофон, который покорил сердца миллионов как участник дуэта «Чай вдвоём» и успешный сольный исполнитель. Его музыкальная карьера насчитывает множество хитов, которые стали визитной карточкой российской эстрады.

Уникальная программа

На юбилейном концерте артист подготовит уникальную программу, в которую войдут как лучшие хиты, так и новые композиции, уже успевшие полюбиться многим. Зрителей ждут сюрпризы, ностальгия и атмосфера настоящего праздника.

Не упустите возможность!

Присоединяйтесь к этому особому музыкальному событию и станьте частью незабываемого юбилейного вечера в компании с любимым артистом. Обратите внимание, что на концерте будет вестись телевизионная съемка, поэтому не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Денис Клявер

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