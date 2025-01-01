Денис Драгунский. Денискины рассказы

Встреча с Денисом Драгунским в лектории «Прямая речь»

Что может быть дороже книги, которую тебе читали в детстве, и которую ты теперь читаешь своему ребенку? «Денискины рассказы» Виктора Драгунского — редкий случай: их продолжают любить и взрослые, и дети. Приходите всей семьей на встречу с тем самым Дениской — героем, чьи проделки стали частью нашего общего литературного детства.

Теперь он Денис Викторович Драгунский — писатель и журналист. Но в нем все еще живет тот мальчишка, который удивлялся девочке на шаре, искал ежа в портфеле и мечтал стать рыцарем. Со сцены он прочитает любимые истории и поделится закулисными подробностями: что было на самом деле, а что придумал его папа ради смеха.

Истории, которые оживляют детство

«Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зелёный огонёк…»

«Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтоб меня пересмеять…»

«Утром я ничего не мог есть. Только выпил две чашки чаю с хлебом и маслом, с картошкой и сосиской…»

Это не просто чтение с автором. Это возвращение в мир, где легко, смешно и все по-настоящему. Для взрослых это живая встреча с прошлым, для детей — редкая возможность познакомиться с настоящим Дениской, героем любимой книжки. Приходите слушать, смеяться и вспоминать. Вернемся в мир, где смех — лучшее лекарство, а дружба — самое ценное сокровище!

Информация о мероприятии

Денис Драгунский — прозаик, журналист, колумнист. Мастер короткого рассказа и сын писателя Виктора Драгунского, автора знаменитых «Денискиных рассказов». А еще он — живой мостик между вашим детством и детством ваших детей.

Примерная продолжительность: 1 час 15 минут

Рекомендуемый возраст: 7+

Дети приглашаются в сопровождении взрослого. На каждого ребенка и взрослого приобретается отдельный билет. Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.