Спектакль Денис Драгунский. Денискины рассказы: встреча с детством

Когда-то вы читали (возможно, с фонариком под одеялом) о проделках Дениски Кораблева, а теперь рассказываете эти же истории своим детям. Приходите всей семьёй на встречу с Денисом Драгунским — тем самым мальчиком, с которого начались «Денискины рассказы»!
Став взрослым, Денис не растерял озорства. Он прочтёт со сцены самые любимые, смешные и добрые истории, которые вы знаете наизусть. Кроме того, вы узнаете, что в рассказах правда, а что добавил его отец, Виктор Драгунский, чтобы сделать их ещё веселее.
Это не просто утренник. Это тёплая встреча с вашим детством, когда мир был большим, школа — приключением, а мама — самой красивой на свете. Для детей это будет открытием: живая встреча с настоящим Дениской, волшебным персонажем из книг!
Денис Драгунский — прозаик, журналист и колумнист, мастер короткого рассказа. Он — сын писателя Виктора Драгунского, автора знаменитых «Денискиных рассказов», и живой мостик между вашим детством и детством ваших детей!
Примерная продолжительность: 1 час 15 минут
Рекомендуемый возраст: 7+
Дети приглашаются в сопровождении взрослого. На каждого ребёнка и взрослого приобретается отдельный билет. Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.