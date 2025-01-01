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Денис Драгунский. Денискины рассказы: встреча с детством
Билеты от 3000₽
Киноафиша Денис Драгунский. Денискины рассказы: встреча с детством

Спектакль Денис Драгунский. Денискины рассказы: встреча с детством

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер Дениса Драгунского в лектории «Прямая речь»

Когда-то вы читали (возможно, с фонариком под одеялом) о проделках Дениски Кораблева, а теперь рассказываете эти же истории своим детям. Приходите всей семьёй на встречу с Денисом Драгунским — тем самым мальчиком, с которого начались «Денискины рассказы»!

Забавные истории и интересные факты

Став взрослым, Денис не растерял озорства. Он прочтёт со сцены самые любимые, смешные и добрые истории, которые вы знаете наизусть. Кроме того, вы узнаете, что в рассказах правда, а что добавил его отец, Виктор Драгунский, чтобы сделать их ещё веселее.

  • Правда ли, что Дениска выливал манную кашу из окна (и что ему за это было)?
  • Летал ли он под куполом цирка, как настоящий артист?
  • Кто такие Мишка Слонов и Алёнка — реальные друзья или выдумка?
  • Какие ещё шалости устраивал этот весёлый мальчишка?

Тёплая встреча с детством

Это не просто утренник. Это тёплая встреча с вашим детством, когда мир был большим, школа — приключением, а мама — самой красивой на свете. Для детей это будет открытием: живая встреча с настоящим Дениской, волшебным персонажем из книг!

Денис Драгунский — прозаик, журналист и колумнист, мастер короткого рассказа. Он — сын писателя Виктора Драгунского, автора знаменитых «Денискиных рассказов», и живой мостик между вашим детством и детством ваших детей!

Информация о мероприятии

Примерная продолжительность: 1 час 15 минут
Рекомендуемый возраст: 7+
Дети приглашаются в сопровождении взрослого. На каждого ребёнка и взрослого приобретается отдельный билет. Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
13:00 от 3000 ₽

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