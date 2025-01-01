Спектакль Денис Драгунский. Денискины рассказы: встреча с детством

Творческий вечер Дениса Драгунского в лектории «Прямая речь»

Когда-то вы читали (возможно, с фонариком под одеялом) о проделках Дениски Кораблева, а теперь рассказываете эти же истории своим детям. Приходите всей семьёй на встречу с Денисом Драгунским — тем самым мальчиком, с которого начались «Денискины рассказы»!

Забавные истории и интересные факты

Став взрослым, Денис не растерял озорства. Он прочтёт со сцены самые любимые, смешные и добрые истории, которые вы знаете наизусть. Кроме того, вы узнаете, что в рассказах правда, а что добавил его отец, Виктор Драгунский, чтобы сделать их ещё веселее.

Правда ли, что Дениска выливал манную кашу из окна (и что ему за это было)?

Летал ли он под куполом цирка, как настоящий артист?

Кто такие Мишка Слонов и Алёнка — реальные друзья или выдумка?

Какие ещё шалости устраивал этот весёлый мальчишка?

Тёплая встреча с детством

Это не просто утренник. Это тёплая встреча с вашим детством, когда мир был большим, школа — приключением, а мама — самой красивой на свете. Для детей это будет открытием: живая встреча с настоящим Дениской, волшебным персонажем из книг!

Денис Драгунский — прозаик, журналист и колумнист, мастер короткого рассказа. Он — сын писателя Виктора Драгунского, автора знаменитых «Денискиных рассказов», и живой мостик между вашим детством и детством ваших детей!

Информация о мероприятии

Примерная продолжительность: 1 час 15 минут

Рекомендуемый возраст: 7+

Дети приглашаются в сопровождении взрослого. На каждого ребёнка и взрослого приобретается отдельный билет. Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.