Фольклорная лекция подкаста «Мрачные сказки»

Фисташковый латте и лабуба — это, конечно, неплохое вложение. Но в прошлом деньги были не просто средством расчёта, а частью колдовских ритуалов. Их использовали для защиты от бед и даже для подкупа духов. Это лето подкаст «Мрачные сказки» приглашает вас на увлекательную фольклорную лекцию, посвящённую силе, которой наделяли на Руси каждую копейку.

Темы лекции

На мероприятии мы обсудим:

Как привлечь богатство заговором?

Почему нельзя пересчитывать мелочь?

И правда ли, что свадебный выкуп — это больше про магию, чем про финансы?

Наши спикеры

На ваши вопросы ответят:

Дмитрий Лебедев — журналист, автор и ведущий популярных подкастов, обладатель золотого голоса студии «Терменвокс»;

— журналист, автор и ведущий популярных подкастов, обладатель золотого голоса студии «Терменвокс»; Надежда Рычкова — фольклорист-антрополог, кандидат филологических наук и исследовательница русских традиций.

Приглашаем вас!

Не упустите возможность узнать, как правильно дружить с деньгами по заветам предков! Приходите и погрузитесь в мир русских фольклорных традиций, который может открыть для вас новые горизонты.