Фисташковый латте и лабуба — это, конечно, неплохое вложение. Но в прошлом деньги были не просто средством расчёта, а частью колдовских ритуалов. Их использовали для защиты от бед и даже для подкупа духов. Это лето подкаст «Мрачные сказки» приглашает вас на увлекательную фольклорную лекцию, посвящённую силе, которой наделяли на Руси каждую копейку.
На мероприятии мы обсудим:
На ваши вопросы ответят:
Не упустите возможность узнать, как правильно дружить с деньгами по заветам предков! Приходите и погрузитесь в мир русских фольклорных традиций, который может открыть для вас новые горизонты.