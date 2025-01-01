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Деньги в фольклоре: лекция от подкаста «Мрачные сказки»
Киноафиша Деньги в фольклоре: лекция от подкаста «Мрачные сказки»

Деньги в фольклоре: лекция от подкаста «Мрачные сказки»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фольклорная лекция подкаста «Мрачные сказки»

Фисташковый латте и лабуба — это, конечно, неплохое вложение. Но в прошлом деньги были не просто средством расчёта, а частью колдовских ритуалов. Их использовали для защиты от бед и даже для подкупа духов. Это лето подкаст «Мрачные сказки» приглашает вас на увлекательную фольклорную лекцию, посвящённую силе, которой наделяли на Руси каждую копейку.

Темы лекции

На мероприятии мы обсудим:

  • Как привлечь богатство заговором?
  • Почему нельзя пересчитывать мелочь?
  • И правда ли, что свадебный выкуп — это больше про магию, чем про финансы?

Наши спикеры

На ваши вопросы ответят:

  • Дмитрий Лебедев — журналист, автор и ведущий популярных подкастов, обладатель золотого голоса студии «Терменвокс»;
  • Надежда Рычкова — фольклорист-антрополог, кандидат филологических наук и исследовательница русских традиций.

Приглашаем вас!

Не упустите возможность узнать, как правильно дружить с деньгами по заветам предков! Приходите и погрузитесь в мир русских фольклорных традиций, который может открыть для вас новые горизонты.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Epicenter Concert Hall Санкт-Петербург, Московский просп., 57, литера А
19:00 от 1200 ₽

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