Киноафиша Деньги. Страсть. Власть

Спектакль Деньги. Страсть. Власть

Постановка
Театр им. Пушкина 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Деньги. Страсть. Власть»: «Обыкновенная история» Ивана Гончарова в новом свете

История молодого провинциала, который приезжает в столицу, где деньги правят, а страсти разрушают идеалы и мечты, не нова. Именно поэтому Гончаров назвал ее «обыкновенной». Однако благодаря театральной эстетике спектакля, которую критики справедливо называют «роскошным минимализмом», тема борьбы идеалов с алчностью и цинизмом становится остро созвучной современности.

В этом спектакле кружевные воротнички и сюртуки соседствуют с сообщениями в социальных сетях и камерами наблюдения. Автор инсценировки Нара Степанян и режиссер Сурен Шахвердян бережно сохраняют в диалогах сочный язык Гончарова, не отступая от сюжетной линии романа.

Современные месседжи

«История очень сегодняшняя, очень современная... Гениальный текст, в котором очень много актуальнейших месседжей. Это наши сегодняшние проблемы!» — так отзывается режиссер о романе Ивана Андреевича Гончарова «Обыкновенная история», послужившем основой для его впечатляющего спектакля.

В ролях

  • Мельсида Акопян
  • Елена Варданян
  • Теймине Хачатрян
  • Манвел Хачатрян
  • Шушан Джаноян
  • Гор Амбарцумян
  • Самвел Саргсян
  • Лиля Мукучян
  • Ира Арутюнян
  • Айарпи Зурначян
  • Анна Манучарян
  • Григор Ходжаян
  • Арман Межлумян

О режиссёре

Спектакль поставил талантливый режиссер Сурен Шахвердян, который известен своим умением создавать яркие и запоминающиеся театральные образы.

