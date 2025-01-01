История молодого провинциала, который приезжает в столицу, где деньги правят, а страсти разрушают идеалы и мечты, не нова. Именно поэтому Гончаров назвал ее «обыкновенной». Однако благодаря театральной эстетике спектакля, которую критики справедливо называют «роскошным минимализмом», тема борьбы идеалов с алчностью и цинизмом становится остро созвучной современности.
В этом спектакле кружевные воротнички и сюртуки соседствуют с сообщениями в социальных сетях и камерами наблюдения. Автор инсценировки Нара Степанян и режиссер Сурен Шахвердян бережно сохраняют в диалогах сочный язык Гончарова, не отступая от сюжетной линии романа.
«История очень сегодняшняя, очень современная... Гениальный текст, в котором очень много актуальнейших месседжей. Это наши сегодняшние проблемы!» — так отзывается режиссер о романе Ивана Андреевича Гончарова «Обыкновенная история», послужившем основой для его впечатляющего спектакля.
Спектакль поставил талантливый режиссер Сурен Шахвердян, который известен своим умением создавать яркие и запоминающиеся театральные образы.