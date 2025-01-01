Спектакль «Деньги. Страсть. Власть». Сценическая интерпретация романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история»

Спектакль «Деньги. Страсть. Власть» — это яркая интерпретация классического романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история». В центре сюжета находится молодой провинциал Александр Адуев, который прибывает в жестокую столицу «Золотого века». Здесь, в мире, где деньги правят, а страсти разрушают мечты, он пытается сохранить свои идеалы, но оказывается втянутым в циничную игру жадности и власти.

Уникальная театральная эстетика

Режиссер Сурен Шахвердян создает уникальную театральную эстетику, сочетая элементы классики и современности. В спектакле можно увидеть как сюртуки и кружевные воротнички, так и современные социальные сети и камеры наблюдения. Это делает постановку актуальной и динамичной.

Актуальные темы

Спектакль не только исследует вечные темы любви и идентичности, но и поднимает важные вопросы экологии и социальной справедливости. В этом роскошном минимализме актеры, включая талантливого молодого исполнителя Самвела Саркисяна, проходят «школу жизни» среди хищников большого города.

Цитата от режиссера

Сурен Шахвердян считает: «История очень сегодняшняя, очень современная, гениальный текст, в котором очень много актуальнейших мессиджей, просто наши сегодняшние проблемы!»

В ролях

В спектакле участвуют:

Манвел Хачатрян / Гор Амбарцумян

Самвел Саргсян

Лиля Мукучян

Заслуженная артистка РА Ира Арутюнян

Теймине Хачатрян

Мельсида Акопян

Айарпи Зурначян / Шушан Джаноян

Елена Варданян

Анна Манучарян

Григор Ходжаян

Арман Межлумян

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который объединяет в себе классическое и современное, поднимая важные темы нашего времени!