Киноафиша Деньги. Страсть. Власть

Спектакль Деньги. Страсть. Власть

Постановка
Театр им. Пушкина 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Деньги. Страсть. Власть». Сценическая интерпретация романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история»

Спектакль «Деньги. Страсть. Власть» — это яркая интерпретация классического романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история». В центре сюжета находится молодой провинциал Александр Адуев, который прибывает в жестокую столицу «Золотого века». Здесь, в мире, где деньги правят, а страсти разрушают мечты, он пытается сохранить свои идеалы, но оказывается втянутым в циничную игру жадности и власти.

Уникальная театральная эстетика

Режиссер Сурен Шахвердян создает уникальную театральную эстетику, сочетая элементы классики и современности. В спектакле можно увидеть как сюртуки и кружевные воротнички, так и современные социальные сети и камеры наблюдения. Это делает постановку актуальной и динамичной.

Актуальные темы

Спектакль не только исследует вечные темы любви и идентичности, но и поднимает важные вопросы экологии и социальной справедливости. В этом роскошном минимализме актеры, включая талантливого молодого исполнителя Самвела Саркисяна, проходят «школу жизни» среди хищников большого города.

Цитата от режиссера

Сурен Шахвердян считает: «История очень сегодняшняя, очень современная, гениальный текст, в котором очень много актуальнейших мессиджей, просто наши сегодняшние проблемы!»

В ролях

В спектакле участвуют:

  • Манвел Хачатрян / Гор Амбарцумян
  • Самвел Саргсян
  • Лиля Мукучян
  • Заслуженная артистка РА Ира Арутюнян
  • Теймине Хачатрян
  • Мельсида Акопян
  • Айарпи Зурначян / Шушан Джаноян
  • Елена Варданян
  • Анна Манучарян
  • Григор Ходжаян
  • Арман Межлумян

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который объединяет в себе классическое и современное, поднимая важные темы нашего времени!

