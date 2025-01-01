Денежный микрофон

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийный поединок: смех и азарт на одной сцене

Приглашаем вас на уникальное событие, где лучшие комики страны сразятся за главный приз! Это не просто выступление — это настоящая битва юмора, в которой только один сможет уйти с победой, забрав весь банк.

Что вас ждет?

В этот вечер вы станете свидетелем захватывающего шоу, полного остроумных шуток и неожиданных поворотов. Комики представят свои лучшие номера, а зрители смогут оценить их выступления и поддержать любимцев. На сцене — непредсказуемая атмосфера, где смех будет звучать громче всего.

Подробности мероприятия

Рассадка в зале будет осуществляться менеджером. Вы сможете разместиться за уютными столиками по 2-3 человека, что создаст атмосферу близости и комфорта. Рекомендуем приходить за 30 минут до начала, чтобы занять места поближе к сцене и насладиться выступлением в полной мере.

Зачем стоит прийти?

Это идеальная возможность провести вечер в компании друзей, зарядиться позитивом и насладиться искусством комедии. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу и увидеть, кто же окажется самым смешным комиком вечера!

Ждем вас на нашем комедийном поединке!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 9 августа
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
22:00 от 400 ₽

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