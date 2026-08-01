Праздник знаний с звёздами в Кремле

Уважаемые зрители! Приглашаем вас на традиционную праздничную программу «День знаний со звёздами в Кремле», которая пройдет в Государственном Кремлёвском Дворце 30 августа 2026 года. Это замечательное музыкальное событие проходит уже седьмой год подряд и становится настоящим праздником как для детей, так и для взрослых.

Концерт обещает быть светлым, добрым и запоминающимся. Вас ждут веселые выступления, зажигательные танцы и незабываемая атмосфера, которая надолго зарядит позитивной энергией на весь учебный год. Поздравить учащихся, учителей и родителей с началом учебного года выйдут главные звёзды отечественной эстрады и популярные ведущие.

Звёздный состав

За годы проведения праздника на сцене Государственного Кремлёвского Дворца выступили такие знаменитости, как Сергей Лазарев, ZIVERT, Пелагея, Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина и многие другие. Каждый из них добавил свою уникальную нотку в атмосферу праздника. В этом году зрителей ожидает не менее захватывающая программа с участием популярных исполнителей.

Важно знать

Мы рекомендуем приходить на мероприятие заранее, чтобы избежать очередей. Запуск зрителей на территорию Кремля и в Дворец начинается за 1 час 45 минут до начала концерта. Помните, что проверки проводятся сотрудниками Федеральной службы охраны.

Не упустите возможность стать частью этого прекрасного события, ведь «День знаний со звёздами в Кремле» – это не просто концерт, а искренний праздник, который подарит радость и зарядит позитивом на весь учебный год!