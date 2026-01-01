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День. Жизнь. Вечность
Киноафиша День. Жизнь. Вечность

Спектакль День. Жизнь. Вечность

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль на китайском языке с переводом

Этот уникальный спектакль представляет собой две короткие истории, объединенные в единую сценическую композицию. На сцене — носитель китайского языка, а перевод будет осуществляться последовательно на русский язык, что позволит зрителям полностью погрузиться в атмосферу спектакля.

О чем спектакль?

Первая часть постановки — это глубокое размышление о реальности вещей, о том, как мы воспринимаем мир вокруг нас. Вторая история — это древняя китайская легенда об оживлении черепа, взятая драматургом из философского произведения «Чжуан-цзы», которое является основным источником вдохновения для спектакля.

Зрителей ожидает захватывающее и философское театральное путешествие, погружающее в мистику восточной культуры и глубокие размышления о жизни и смерти.

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