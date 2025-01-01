Спектакль День влюбленных

Меню
День влюбленных
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Романтический мюзикл

Паркетный зал Театра МДМ снова превратится в бар на Манхэттене, а зрители, разместившись за столиками, станут его гостями. Вместе с нашими влюбленными — тридцатилетними жителями Нью-Йорка — они попытаются спланировать предстоящую свадьбу так, чтобы угодить всем родственникам и друзьям пары. А это, поверьте, непросто...

Романтика и веселье

Мюзикл «День влюбленных» — это вечер, полный романтики и беззаботного настроения. Вас ждёт безудержное веселье с первой ноты и уморительные узнаваемые ситуации с первого слова. Вы будете танцевать вместе с героями и подпевать зажигательным песням, а колоритные персонажи станут для вас совсем родными к финалу.

Режиссер
Анна Шевчук
В ролях
Павел Левкин
Юлия Чуракова
Станислав Беляев
Анна Глаубэ
Олег Савцов

Помощь с билетами
Ноябрь
25 ноября вторник
19:00
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
от 1500 ₽
26 ноября среда
19:00
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
от 1500 ₽
27 ноября четверг
19:00
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
от 1500 ₽
29 ноября суббота
16:30
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
от 1700 ₽
20:30
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
от 1700 ₽

Фотографии

День влюбленных

