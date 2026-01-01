Театральный праздник в Новом драматическом театре

27 марта весь мир отмечает Международный день театра. В этом году Новый драматический театр проведет свое праздничное мероприятие, вручив театральную премию «Признание» в 19-й раз.

Лучшие исполнители 2024 года

На торжественном вечере будут названы имена лучших исполнителей главных и второстепенных ролей в премьерных спектаклях 2024 года. Это отличный повод для всех театралов вновь встретиться и отпраздновать достижения своих любимых артистов.

Премия «Призвание»

В этом году премия художественного руководителя Вячеслава Долгачева получила новое имя — «Призвание». Эта награда будет вручаться актерам, которые на протяжении многих лет служат театру с полной преданностью и любовью к своему делу.

Театральный капустник

Как всегда, наш театральный праздник будет наполнен весельем. Не обойдется без театрального капустника, который подарит зрителям множество улыбок и хорошего настроения. Приглашаем всех, для кого Новый драматический театр стал любимым местом!

Фотосессия с лауреатами

В завершение вечера состоится фотосессия с лауреатами премии «Признание». Это уникальная возможность для зрителей запечатлеть моменты со своими кумирами.