День театра. Премия Признание-2024
Киноафиша День театра. Премия Признание-2024

Спектакль День театра. Премия Признание-2024

Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральный праздник в Новом драматическом театре к 27 марта

27 марта весь мир отмечает Международный день театра, и Новый драматический театр не остается в стороне. В этом году театр празднует этот день вручением театральной премии «Признание», которая состоится в 19-й раз.

Лучшие исполнители на сцене

На специальном вечере мы узнаем имена лучших актеров, исполнивших главные и второстепенные роли в премьерных спектаклях 2024 года. Премия, учрежденная художественным руководителем Вячеславом Долгачевым, получила новое имя — «Призвание». Она будет вручаться актерам, подтвердившим свою преданность театральному искусству, ведь служить этой сложной профессии без истинного призвания невозможно.

Веселый капустник и фотосессия

Как и любой настоящий театральный праздник, вечер будет полон веселья. Зрителей ждет театральный капустник, который добавит особую атмосферу празднику. Мы приглашаем всех, для кого Новый драматический театр стал любимым местом!

В завершение вечера состоится фотосессия с лауреатами премии «Признание», где каждый сможет запечатлеть моменты этого знаменательного события.

Не пропустите возможность стать частью театральной истории и поддержать ваших любимых актеров!

