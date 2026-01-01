День святого Патрика

Празднование Дня Святого Патрика в Культурном центре «Сердце»

Приглашаем вас на незабываемое событие — празднование Дня Святого Патрика! В этот день, известный своей яркой атмосферой и весельем, мы подготовили выставление, что будет точно в духе праздника.

Где пройдет событие?

Мы ждем вас в Культурном центре «Сердце», расположенном на Лиговском проспекте, 50к16. Этот уютный клуб станет отличным местом для веселья и общения.

Кто будет выступать?

На сцене соберутся настоящие мастера: группа «Сложные и простые», «Разные Формы Жизни», «Морские и хулиганистые Дурная Примета ex-Harley McQuinn», «Многострунные Cadenza» и «Сказочные Хольда». Каждый из этих коллективов подарит вам уникальные впечатления и заряд позитивной энергии.

Когда начинать празднование?

Праздник начнется 17 марта 2026 года в 19:30. Двери клуба откроются в 19:00, так что приходите пораньше, чтобы занять лучшие места!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события. До скорой встречи на празднике!