День Святого Патрика
День Святого Патрика

18+
Продолжительность 480 минут
Возраст 18+

О концерте

Вечеринка в честь Дня Св. Патрика в клубе «Нирвана»

В это воскресенье в клубе «Нирвана» пройдет грандиозное празднование Дня Св. Патрика. Программа включает четыре фолк-концерта, мастер-классы по танцам и ярмарку с мерчем групп и изделиями ручной работы. Для любителей фолк-музыки и активных участников праздников это событие станет настоящим подарком!

Концертные выступления

На сцене выступят:

  • «Тролль гнет ель»
  • «Морроз» (Магнитогорск)
  • «Украли клевер!»
  • «Scotch 'n' Beer Band»

«Тролль гнет ель» порадует зрителей своими зажигательными хитами, такими как «Патрик International», «Мой дед говорил...», «Я люблю зелёный» и, конечно же, «День Св. Патрика». Готовьтесь танцевать и веселиться!

«Морроз» – суровый коллектив из Магнитогорска, поразит вас энергией и духом южного Урала.

«Украли клевер!» – найдет отклик в сердцах всех ценителей ирландского фольклора. Эта группа из Екатеринбурга известна своим уникальным стилем и атмосферой праздника.

«Scotch 'n' Beer Band» смешает традиционные ирландские народные песни с рок-обработками. Ожидайте кельтские версии известных рок-хитов и музыкальные темы из любимых фильмов.

Танцевальная поддержка

Танцевальную поддержку обеспечит клуб ирландских танцев – Shaun the Sheep. Будьте готовы осваивать танцевальные движения под ритмы фолка!

Ярмарка и подарки

На вечеринке также будет работать ярмарка, где гости смогут приобрести мерч групп и изделия ручной работы от мастерской «Nakoval». Не упустите шанс взять с собой частичку этого праздника!

Приглашаем всех желающих поддержать атмосферу ирландского веселья и насладиться праздником с друзьями! Slainte!

Март
14 марта суббота
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1500 ₽

