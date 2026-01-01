День Святого Патрика

В это воскресенье в клубе «Нирвана» пройдет грандиозное празднование Дня Св. Патрика. Программа включает четыре фолк-концерта, мастер-классы по танцам и ярмарку с мерчем групп и изделиями ручной работы. Для любителей фолк-музыки и активных участников праздников это событие станет настоящим подарком!
На сцене выступят:
«Тролль гнет ель» порадует зрителей своими зажигательными хитами, такими как «Патрик International», «Мой дед говорил...», «Я люблю зелёный» и, конечно же, «День Св. Патрика». Готовьтесь танцевать и веселиться!
«Морроз» – суровый коллектив из Магнитогорска, поразит вас энергией и духом южного Урала.
«Украли клевер!» – найдет отклик в сердцах всех ценителей ирландского фольклора. Эта группа из Екатеринбурга известна своим уникальным стилем и атмосферой праздника.
«Scotch 'n' Beer Band» смешает традиционные ирландские народные песни с рок-обработками. Ожидайте кельтские версии известных рок-хитов и музыкальные темы из любимых фильмов.
Танцевальную поддержку обеспечит клуб ирландских танцев – Shaun the Sheep. Будьте готовы осваивать танцевальные движения под ритмы фолка!
На вечеринке также будет работать ярмарка, где гости смогут приобрести мерч групп и изделия ручной работы от мастерской «Nakoval». Не упустите шанс взять с собой частичку этого праздника!
Приглашаем всех желающих поддержать атмосферу ирландского веселья и насладиться праздником с друзьями! Slainte!