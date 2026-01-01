День Святого Патрика

Вечеринка в честь Дня Св. Патрика в клубе «Нирвана»

В это воскресенье в клубе «Нирвана» пройдет грандиозное празднование Дня Св. Патрика. Программа включает четыре фолк-концерта, мастер-классы по танцам и ярмарку с мерчем групп и изделиями ручной работы. Для любителей фолк-музыки и активных участников праздников это событие станет настоящим подарком!

Концертные выступления

На сцене выступят:

«Тролль гнет ель»

«Морроз» (Магнитогорск)

«Украли клевер!»

«Scotch 'n' Beer Band»

«Тролль гнет ель» порадует зрителей своими зажигательными хитами, такими как «Патрик International», «Мой дед говорил...», «Я люблю зелёный» и, конечно же, «День Св. Патрика». Готовьтесь танцевать и веселиться!

«Морроз» – суровый коллектив из Магнитогорска, поразит вас энергией и духом южного Урала.

«Украли клевер!» – найдет отклик в сердцах всех ценителей ирландского фольклора. Эта группа из Екатеринбурга известна своим уникальным стилем и атмосферой праздника.

«Scotch 'n' Beer Band» смешает традиционные ирландские народные песни с рок-обработками. Ожидайте кельтские версии известных рок-хитов и музыкальные темы из любимых фильмов.

Танцевальная поддержка

Танцевальную поддержку обеспечит клуб ирландских танцев – Shaun the Sheep. Будьте готовы осваивать танцевальные движения под ритмы фолка!

Ярмарка и подарки

На вечеринке также будет работать ярмарка, где гости смогут приобрести мерч групп и изделия ручной работы от мастерской «Nakoval». Не упустите шанс взять с собой частичку этого праздника!

Приглашаем всех желающих поддержать атмосферу ирландского веселья и насладиться праздником с друзьями! Slainte!