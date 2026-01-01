День Святого Патрика. Фолк-шоу Алины Мосиной
16+

О концерте

Фолк-шоу Алины Мосиной: завораживающий вечер музыки и танца

Отмечаем День Святого Патрика с настоящим «Фолк-шоу Алины Мосиной». В декабре 2024 года Алина успешно презентовала свой первый инструментальный фолк-альбом авторской музыки на большом концерте. Это будет уникальная возможность насладиться его композициями, а также необычными интерпретациями знакомой фолк-музыки.

Необычные сюрпризы для зрителей

В программе выступления также запланированы ирландские танцы от студии «NovoSIDA». Этот вечер наполнен не только впечатляющей музыкой, но и завораживающей хореографией, которая создаст неповторимую атмосферу праздника.

Звучание лучших музыкантов города

Алину на сцене поддержат топовые музыканты города: Иван Барышев, Таир Биттиров, Галина Беляева, Дмитрий Ржаницын и Александра Огородникова. Их мастерство и талант сделают этот вечер поистине незабываемым.

Ждем встречи с каждым из вас, чтобы разделить радость музыки и танца в этом особенном шоу!

Март
19 марта четверг
20:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽

