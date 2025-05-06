Спектакль День советского архитектора

Перформанс «День советского архитектора»: исследование архитектуры и быта

Приглашаем вас на уникальный перформанс «День советского архитектора», который посвящен Евгению Левинсону — человеку, живущему в историческое время. Это неисторическая личность, которая делает выборы или, наоборот, не принимает решения. Она работает, перестраивается и создает, несмотря на все обстоятельства.

Творческая команда

Режиссёр Соня Дымшиц и актёр Женя Анисимов погружают зрителей в мир, где история — это не просто набор дат, а время, наполненное простыми бытовыми действиями. Эти действия повторяются десятки, сотни и даже тысячи раз, несмотря на катаклизмы и катастрофы, происходящие вокруг.

Звуковая архитектура

Минималистская музыка коллектива «mader nort» станет важной частью этого исследования. Звуки будут соединять живых музыкантов и актёра, создавая уникальную архитектурную полифонию. Эта звуковая составляющая позволит зрителям по-новому взглянуть на архитектуру и её влияние на повседневную жизнь.

Интерактивный опыт

Во время перформанса стены театра будут раздвигаться и сходиться, символизируя изменение пространства и времени. Архитектура, как и жизнь, устоит перед любыми испытаниями.

Не пропустите возможность стать частью этого необычного спектакля, который обещает стать ярким событием театрального сезона!