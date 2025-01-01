Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
День рожденья Волка
Киноафиша День рожденья Волка

Спектакль День рожденья Волка

Постановка
Город 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальное приключение для самых маленьких

У Волка день рождения, но вот беда — у него совсем нет друзей. Как же отпраздновать этот важный день без них и без подарков? В поисках настоящего друга Волк решает обратиться к Зайцу. Однако, его планы постоянно рушат Филин и Лиса, которые строят козни и вмешиваются в его начинания.

Сюжет и персонажи

Спектакль «День рождения Волка» — это увлекательная история о дружбе, смелости и преодолении преград. Герои сказки вовлекают зрителей в стихию игры, радуя их пением и танцами. Каждое действие спектакля наполнено яркими эмоциями и неожиданными поворотами, что делает его интересным для детей от трех лет и их родителей.

Интерактивный формат

Зрители не только наблюдают за развитием сюжета, но и становятся активными участниками происходящего. Это создает уникальную атмосферу, где маленькие зрители могут проявить свою активность и фантазию.

Почему стоит посетить спектакль?

«День рождения Волка» — это не просто развлечение, но и возможность для детей научиться ценить дружбу и находить общий язык с окружающими. Спектакль гарантирует яркие впечатления и положительные эмоции, которые останутся в памяти надолго. Приходите и узнайте, удастся ли Волку найти настоящего друга!

Режиссер
Станислав Полихин
В ролях
Борис Трейбич
Ольга Сергеева
Евгений Клюев
Татьяна Быкова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 7 сентября
Город Самара, просп. Ленина, 14а
12:00 от 550 ₽

Фотографии

День рожденья Волка День рожденья Волка День рожденья Волка День рожденья Волка День рожденья Волка

В ближайшие дни

12+
Балет
Дама с камелиями
4 октября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 400 ₽
Соглядатай
16+
Комедия
Соглядатай
16 августа в 18:00 Город
от 600 ₽
12+
Балеты Императорского двора: «Роман бутона розы», «Времена года»
18 сентября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше