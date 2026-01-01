День рожденья легенды русского рока Олега Адольфовича Сакмарова

День рождения Олега Сакмарова в «Модной Среде 1823»

В ресторане «Модная Среда 1823» отметят день рождения легендарного музыканта Олега Сакмарова, известного своим участием в проектах «Аквариум» и «Наутилус Помпилиус». Это событие станет настоящим праздником для поклонников русского рока и любителей живой музыки.

Музыкальная программа

На сцене выступят группы «Жарко» и «Мезозой», а также другие специальные гости, которые добавят ярких эмоций к вечеру. Ожидайте незабываемое музыкальное шоу в компании единомышленников!

Авторская кухня

У гостей будет возможность насладиться блюдами авторской кухни от шефа Сергея Ратия. В меню представлены оригинальные и вкусные блюда, которые дополнят атмосферу праздника и порадуют гурманов.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, сочетающего в себе живую музыку и вкусную еду в лучшем музыкантском кругу!