День рожденья легенды русского рока Олега Адольфовича Сакмарова
Билеты от 3500₽
День рожденья легенды русского рока Олега Адольфовича Сакмарова

День рожденья легенды русского рока Олега Адольфовича Сакмарова

16+
Продолжительность 270 минут
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте

День рождения Олега Сакмарова в «Модной Среде 1823»

В ресторане «Модная Среда 1823» отметят день рождения легендарного музыканта Олега Сакмарова, известного своим участием в проектах «Аквариум» и «Наутилус Помпилиус». Это событие станет настоящим праздником для поклонников русского рока и любителей живой музыки.

Музыкальная программа

На сцене выступят группы «Жарко» и «Мезозой», а также другие специальные гости, которые добавят ярких эмоций к вечеру. Ожидайте незабываемое музыкальное шоу в компании единомышленников!

Авторская кухня

У гостей будет возможность насладиться блюдами авторской кухни от шефа Сергея Ратия. В меню представлены оригинальные и вкусные блюда, которые дополнят атмосферу праздника и порадуют гурманов.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, сочетающего в себе живую музыку и вкусную еду в лучшем музыкантском кругу!

Купить билет на концерт День рожденья легенды русского рока Олега Адольфовича Сакмарова

Помощь с билетами
Март
14 марта суббота
18:30
Модная среда 1823 Москва, Складочная, 1, стр. 10
от 3500 ₽

